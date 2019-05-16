أندونيسيا تبحث عن عاصمة بديلة لجاكرتا

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أعلن وزير التخطيط الأندونيسي بامبانغ برودجونيغورو، أن بلاده ستتخذ قراراً هذا العام يتعلق بتحديد موقع لقيام عاصمة جديدة للبلاد، على أمل الانتقال إليها من مدينة جاكرتا الكبيرة المزدحمة ابتداءً من 2024.

واتخذ الرئيس جوكو ويدودو قرار نقل الأجهزة الحكومية من جاكرتا قبل أسبوعين، علماً أن هذه القضية مطروحة منذ عقود.

وقال المسؤول للصحافيين: «إننا نضع اللمسات الأخيرة على الدراسات لنقرر هذا العام أين سننقل العاصمة حتى تبدأ عملية البناء في غضون عام أو عامين». وأضاف: «نأمل في أن تكون العاصمة الجديدة جاهزة في 2024 لاستضافة المركز الجديد للحكومة».

ومشروع نقل العاصمة من جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، دائماً ما يُطرح، وقد أثاره الرئيس الأسبق، سوهارتو، وعدد من الرؤساء المتعاقبين، من دون اتخاذ قرار نهائي. ودائماً ما تواجه جاكرتا، إحدى أكثر المدن ازدحاماً في العالم، خطر الفيضانات. وقد زار الرئيس جوكو ويدودو مواقع عدة محتملة في مايو في شرق محافظة كاليمانتان ووسطها بجزيرة بورنيو.

وأكد الوزير ان خيارين حول جزيرة بورنيو مطروحان للعاصمة الجديدة، لأن السلطات تسعى إلى تحقيق توازن أفضل في تطوير الأرخبيل.

وستظل جاكرتا، في جزيرة جاوا، العاصمة الاقتصادية لأندونيسيا.