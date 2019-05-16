استجواب ترامب الابن الشهر المقبل

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ذكر تقرير إعلامي أن نواباً بمجلس الشيوخ سيستجوبون دونالد ترامب الابن في منتصف يونيو المقبل، ضمن تحقيقات لجنة الاستخبارات بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 وفاز بها والده.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر القول إن الاستجواب جزء من اتفاق توصل إليه الطرفان. ووفقاً للتقارير، فإنّه سيتم استجواب ابن الرئيس وراء الأبواب المغلقة مدة لا تتجاوز أربع ساعات، كما سيتم استجوابه بشأن عدد محدود من الموضوعات. وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ قد أصدرت أمر استدعاء بحق ترامب الابن ليدلي بشهادته مجدداً أمامها.