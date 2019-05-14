ماليزيا تحبط مخططاً إرهابياً وتصادر متفجرات

المصدر: كوالالمبور ـ أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الماليزية أمس توقيف أربعة أشخاص يعتقد أنهم على ارتباط بتنظيم داعش كانت بحوزتهم متفجرات وخططوا لمهاجمة أماكن عبادة لغير المسلمين.

ووصفهم قائد الشرطة الماليزية عبدالحميد بدور بأنهم «خلية من تنظيم داعش». وقال إنهم كانوا يخططون لاغتيال شخصيات عالية المستوى ومهاجمة أماكن عبادة هندوسية ومسيحية وبوذية في ماليزيا.

ولم يقدم أي تفاصيل بشأن هوية الشخصيات المستهدفة. وصادرت الشرطة كذلك ست عبوات ناسفة ومسدساً و15 رصاصة، بحسب ما أفاد. وتبحث الشرطة عن ثلاثة أعضاء آخرين في الخلية خططوا لتنفيذ هجمات على أماكن ترفيه.

وكثيراً ما تعلن السلطات الماليزية عن تنفيذ عمليات اعتقال على صلة بتنظيم داعش، لكن نادراً ما تعثر الشرطة على متفجرات أو أسلحة.