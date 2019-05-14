29 الجاري مهلة نتانياهو لتشكيل الحكومة

المصدر: القدس المحتلة ـ وكالات

وافق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، على منح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مهلة حتى 29 الجاري لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعد أن نفد الوقت المحدد له للقيام بذلك.

وقال بيان إن «الرئيس رؤوفين ريفلين التقى مع نتانياهو. وفي نهاية اللقاء رد ريفلين على طلب نتانياهو تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ومنحه مدة أسبوعين».

وذكر ريفلين في تسجيل فيديو: «ما قدم لي من وثائق تتعلق بالتمديد من قبل نتانياهو أرى أنه من الضرورة تمديد الفترة لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحسب المادة 8 من قانون الأساسي». وتوجه إلى نتانياهو قائلاً: «أمدد لك الفترة الممنوحة لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة إلى 14 يوماً».

ويعقد نتانياهو اجتماعات أولية مع رؤساء الأحزاب المتوقع انضمامهم إلى ائتلافه؛ حيث يتوقع أن يشمل الائتلاف الحكومي الجديد 16 عضواً من الأحزاب اليهودية المتشددة، والحزب القومي اليميني المتشدد وإسرائيل بيتنا وحزب «كولانو» اليميني الوسطي.