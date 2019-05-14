فرض حظر تجوّل في جميع أنحاء سريلانكا

المصدر: كولومبو ـ أ.ف.ب

فرض حظر للتجول في جميع أنحاء سريلانكا حيث حجبت السلطات أيضاً موقع فيسبوك وتطبيق واتساب ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي بعد عمليات عنف في عدة مدن، جاءت بعد أسابيع من اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت خصوصاً كنائس.

وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن حظر التجول فرض لمنع تنظيمات لم يسمها من زعزعة استقرار البلاد عبر إثارة العنف الطائفي. وقال في خطاب متلفز «في عدة أماكن في شمال غرب البلاد سبّبت هذه المجموعات اضطرابات ودمرت ممتلكات».

وتابع أنّ الشرطة وقوات الأمن احتوت الموقف لكن هذه المجموعات (غير المحددة) لا تزال تحاول خلق مشكلات. وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ هذه الاضطرابات تعيق التحقيق في اعتداءات 21 أبريل الفائت التي استهدفت ثلاث كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق وأسفرت عن مقتل 258 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين.