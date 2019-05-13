6 قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

المصدر: واغادوغو - أ.ف.ب

قتل ستة أشخاص بينهم كاهن صباح أمس، في هجوم خلال القدّاس على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال عثمان زونغو رئيس بلدية دابلو: «قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية، وبدأوا بإطلاق النار فيما حاول المصلون الفرار». وأضاف: أن المهاجمين تمكنوا من منع بعض «المصلين من التحرك. قتلوا خمسة أشخاص إضافة إلى الكاهن الذي كان يحيي القداس، ما يرفع عدد القتلى إلى ستة». وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين «بما بين عشرين وثلاثين» شخصاً.