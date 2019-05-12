استمرار هطول الأمطار يهدد ساحل الخليج الأمريكي بالفيضانات

المصدر: واشنطن - وكالات

استمر هطول الأمطار الغزيرة على منطقة ساحل الخليج الأمريكي، أمس، مما زاد مخاوف حدوث فيضانات بعد يوم من إغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، بسبب السيول في مدينة هيوستن الأمريكية.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الأمطار ربما تتسبب في وصول السيول من ولاية تكساس إلى ولايتي فرجينيا ونورث كارولاينا، في حين ستكون مناطق في جنوب ولاية لويزيانا الأكثر عرضة للخطر.

وبدأ سقوط الأمطار الغزيرة على هذه المنطقة الثلاثاء، مما أدى إلى إغراق الطرق السريعة وإسقاط خطوط الكهرباء.

وذكرت صحيفة «هيوستن كرونيكل» أن المياه غمرت الشوارع في أنحاء عدة بمنطقة هيوستن، مما دفع السلطات إلى إنقاذ عشرات السائقين الذين تقطعت بهم السبل.

ونقلت وكالة رويترز عن الصحيفة أن الأمطار هطلت على كثير من المناطق التي تم إجلاء سكانها في عام 2017 بسبب الإعصار هارفي.

وكان هارفي قد أودى بحياة 68 شخصاً بأنحاء ساحل الخليج الأميركي، وتسبب في خسائر بلغت 125 مليار دولار.

وأمرت السلطات في مدينة هيوستن بإغلاق 280 مدرسة يبلغ عدد الطلبة فيها 209 آلاف طالب.

كما تواصل انقطاع الكهرباء في أنحاء من ساحل الخليج، أمس، إذ استمر انقطاع الكهرباء عن نحو 19 ألف مشترك جنوب شرقي ولاية تكساس.