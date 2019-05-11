مسلحون يقتحمون فندقاً فخماً في باكستان

المصدر: أ ف ب

قتل شخص على الأقل بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة غوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات، على ما أفاد الجيش اليوم "السبت".

وأطلق المسلحون النار على أحد الحراس في مدخل فندق "بيرل كونتيننتال" قبل أن يقتحموا المبنى، ما أدى إلى مقتله. وهو ثاني اعتداء دامٍ هذا الأسبوع يطال مدينة باكستانية مهمة.

وقال متحدث باسم الجيش إن "قوات الأمن طوّقت المكان. وأجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى. عملية التطهير جارية".