«بنتاغون» تقرّ أموال بناء الجدار مع المكسيك

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قال مسؤول أمريكي إن القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، أقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية.

وتضاف هذه الخطوة إلى عملية تحويل أخرى تمت في مارس الماضي لمليار دولار من تمويل الجيش لبناء الجدار الذي قرر الرئيس دونالد ترامب بناءه وهو قرار أثار انتقادات حادة من الكونغرس.

وقال شاناهان في بيان: «تم توفير الأموال من عدة مصادر ومنها خفض النفقات وتغيير في البرامج وتعديل للمتطلبات وبالتالي وهو ما يضمن الحد الأدنى من التأثير في جاهزية القوات». وأضاف إن الجيش الأمريكي لديه أكثر من أربعة آلاف جندي على الحدود إضافة إلى 19 طائرة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن التحويل سيشمل 604 ملايين دولار من مبالغ كانت مخصصة لقوات الأمن الأفغانية. وتواجه تلك القوات صعوبات في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق بالبلاد في مواجهة حركة طالبان.

وخصصت الولايات المتحدة 4.9 مليارات دولار لدعم قوات الأمن الأفغانية في العام المالي الجاري. وقال مسؤول أمريكي آخر: «لا يعكس ذلك أي تغير يتعلق بالتزامنا... تطلب تمويل السياسات التي نلتزمها مبلغاً أقل مما اعتقدنا»، مضيفاً إنها ليست المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة تخصيص الأموال من ذلك الحساب.