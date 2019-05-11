موسكو: «خلافات» مع طوكيو بشأن الجزر

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، وجود «خلافات كبيرة» بين موسكو وطوكيو بشأن الجزر المتنازع عليها في المحيط الهادئ.

ولدى توجهه للمشاركة في المحادثات في موسكو مع نظيره الياباني تارو كونو، قال لافروف إن المحادثات التي جرت في الماضي بشأن الجزر أتاحت للطرفين عرض وجهتي نظرهما.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: «آمل أن تكون هذه المفاوضات والمشاورات سمحت لنا فهم الخلافات في مواقفنا، رغم أن هذه الخلافات لا تزال كبيرة للغاية».

ويتركز النزاع على أربع جزر بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، ضمها الجيش السوفييتي أواخر الحرب العالمية الثانية. وتعرف هذه الجزر البركانية في روسيا بـ«كوريل» وفي اليابان بـ«أراضي الشمال».

ورفضت طوكيو الاعتراف بسيادة موسكو في المنطقة ما حال دون التوقيع على معاهدة سلام تنهي الأعمال العدائية رسمياً. وجعل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حل النزاع أولوية بالنسبة لهما، فأجرا 25 لقاء منذ العام 2013 في مسعى للتعاون على المسألة.

لكنهما يواجهان معارضة داخلية لأي تنازل.