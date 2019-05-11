صحافي يتهم أردوغان بالمسؤولية عن تعذيبه

المصدر: برلين ـ د.ب.أ

اتهم الصحافي الألماني-التركي دينيس يوجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله في تركيا.

وتحدث مراسل صحيفة «فيلت» الألمانية في إفادته الكتابية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة الألمانية برلين عن تعرضه للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن «سيليفري» شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول خلال الأيام الأولى التي قضاها في السجن.

يذكر أن يوجيل قضى عاماً في الحبس في تركيا حتى تم الإفراج عنه في شباط/‏فبراير عام 2018. ويتهم الادعاء العام التركي يوجيل بالترويج للإرهاب وإثارة الفتن. وغادر يوجيل تركيا بعد إطلاق سراحه، إلا أن قضيته لا تزال سارية في تركيا.