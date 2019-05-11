مقتل 6 مدنيين جرّاء انفجار قنبلة وسط أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

ذكر مسؤولون أفغان، أن ستة مدنيين لقوا حتفهم عندما اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بقنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم دايكندي، وسط أفغانستان.

وجاء في بيان نشره قصر الحاكم الإقليمي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في مقاطعة ناوميش الساعة الخامسة فجراً.

وبحسب تقرير ربع سنوي تصدره بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، أودى انفجار العبوات الناسفة بحياة 53 مدنياً، كما أدى إلى إصابة 269 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولا تشمل هذه الأعداد ضحايا التفجيرات الانتحارية. وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» جراء زيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع في عمليات غير انتحارية.