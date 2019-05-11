سريلانكا: احتوينا خطر هجمات المتشددين

المصدر: ولومبو ـ رويترز

أعلن قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي أنه أمكن احتواء خطر شن مزيد من هجمات المتشددين وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة.

وأضاف قائد الجيش في مقابلة مع «رويترز» أن المحققين توصلوا إلى أن مدبري التفجيرات لهم صلات بتنظيم داعش، لكنه أشار إلى أن السلطات لا تزال تحاول معرفة قوة تلك الصلات.

وقال: «هناك صلة دولية، ونحن نعمل على تلك المسارات». ومضى قائلاً: «هناك بالتأكيد صلة بداعش. لا يعني ذلك أنها كانت ضربة مباشرة من داعش. لكننا نحاول معرفة قوة تلك الصلة لتخطيط عملياتنا العسكرية». وتوقع أن تعود الحياة في سريلانكا لطبيعتها خلال أيام ويريد أن يعود الجيش لثكناته قريباً.