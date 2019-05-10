بوتين يشيد بالقوة العسكرية الروسية في احتفالات «يوم النصر»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمان استمرار القوة العسكرية الروسية، فيما أحيت بلاده «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث بات يكتسب أهمية متزايدة خلال عهده المستمر منذ عقدين.

وألقى بوتين خطاباً أمام آلاف من الجنود وقدامى المحاربين في الساحة الحمراء في بداية العرض السنوي الذي شهد استعراض مئات القطع العسكرية في شوارع موسكو.

وقال بوتين إنّ «دروس حروب الماضي لا تزال مناسبة مرة أخرى. لقد قمنا وسنقوم بكل ما هو ضروري لضمان الإمكانات العالية لقواتنا المسلحة».

وأضاف أنّ أولئك الذين خدموا في الجيش الروسي الحديث يتذكرون «قسم» الجنود السوفيت الذين قاتلوا قوات ألمانيا النازية، «أموت لكنني لن أستسلم».

وطلب الرئيس الروسي من الحشود الوقوف دقيقة صمت فيما دقت ساعة الكرملين.

وحضر الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف البالغ 88 عاماً والممثل ستيفن سيغال، وهو مؤيد بارز لبوتين، الاحتفالات في الساحة الحمراء مع لفيف من الشخصيات الروسية البارزة.