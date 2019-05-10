الاتحاد الأوروبي: احتجاز معارض فنزويلي انتهاك سافر للدستور

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

انتقد الاتحاد الأوروبي احتجاز السياسي الفنزويلي المعارض إدجار زامبرانو، ووصف الأمر بأنه «انتهاك سافر» للدستور، ودعا إلى إطلاق سراحه الفوري.

ويتولى زامبرانو منصب نائب رئيس حزب «الجمعية الوطنية» الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا. وأعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو، أول من أمس، أنه احتُجز ومكانه غير معلوم.

وقال ناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: «إنه عمل له دوافع سياسية يرمي إلى إسكات الجمعية الوطنية».

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح إدجار زامبرانو على الفور ويحمل السلطات ذات الصلة المسؤولية عن أمنه وسلامته». وقال الناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «الاتحاد الأوروبي سوف يواصل التفاعل، من خلال آلياته السياسية المختلفة، تجاه التآكل المتزايد للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».