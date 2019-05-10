شاهد.. عرض عسكري مهيب في موسكو احتفاء بنهاية "الحرب العظمى"

المصدر: البيان الالكتروني

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بدء احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في الميدان الأحمر بوسط العاصمة موسكو.

وألقى بوتين خطاباً قام فيه بتحية قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ودُعي لحضور الموكب.

كذلك وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الملايين من الضحايا الذين قُتلوا خلال الحرب التي استمرت في الاتحاد السوفييتي السابق بين أعوام 1941 و1945.

وشهد الموكب عرضاً عسكرياً من الطراز الذي اشتهر به الاتحاد السوفييتي السابق للتباهي ببأس روسيا العسكري، بحسب "يورونيوز".

وتحتفل معظم الدول الأوروبية بنهاية الحرب العالمية الثانية، المعروفة في روسيا والاتحاد السوفييتي باسم "الحرب العظمى"، في الثامن من مايو، بينما يحيي الروس ذكراها يوم 9 مايو، نظراً لفارق التوقيت بين موسكو الغرب لحظة سقوط برلين النازية.