الاتحاد الأوروبي يرفض مهلة إيران بشأن الاتفاق النووي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضهم مهلة 60 يوما التي منحتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي لإبداء التزامها بالاتفاق، مؤكدين التزامهم بهذه الوثيقة.

وجاء في بيان صدر عن المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الخميس: "نشعر بقلق كبير من إعلان إيران أمس بشأن التزاماتها وفق خطة العمل المشتركة الشاملة"، بحسب ما نشرت وكالات.

وأضاف البيان: "ندعو إيران بشكل ملح لمواصلة تنفيذ التزاماتها وفق خطة العمل المشتركة الشاملة بشكل كامل مثلما كان يعمله قبل الآن وتجنب أية خطوات قد تؤدي إلى التصعيد"... "نرفض أي مهل وسوف نقيم التزام إيران بناء على أدائها فيما يتعلق بالالتزامات في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة ومعاهدة حظر الانتشار"، ودعا المنظمة الدولية للطاقة الذرية إلى مراقبة تطبيق إيران لالتزاماتها في المجال النووي.

وتابع: "في الوقت ذاته نذكر أننا نتمسك بشكل ثابت بالاتفاق بما في ذلك ما يخص رفع العقوبات لصالح الشعب الإيراني. وبهذا الصدد نعبر عن أسفنا لإعادة فرض الولايات المتحدة لعقوباتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

ودعا البيان الدول غير الموقعة على الاتفاق مع إيران للامتناع عن أي إجراءات تعرقل التزام الأطراف المتبقية بالاتفاق.

وأعلنت طهران في وقت سابق عن نيتها "وقف تنفيذ بعض الالتزامات" في إطار اتفاق إيران النووي. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا أنه يمنح مهلة 60 يوما للدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي