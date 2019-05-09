مجلس النواب الأمريكي يؤيد تشريعين داعمين لتايوان

المصدر: واشنطن - رويترز

أيد مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تشريعاً يدعم تايوان التي تواجه ضغطاً عسكرياً ودبلوماسياً من الصين، وذلك مع سعي أعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى نهج أكثر شدة في العلاقات مع بكين.

وعبرت الصين عن غضبها وقالت إنه يتعين منع سنّ التشريع. وجاء تمرير المجلس للإجراءات في وقت تواصل فيه واشنطن وبكين محادثات تجارية بدأت قبل شهور.

وقالت الصين إن ليو خه، نائب رئيس الوزراء، سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع ليبدأ مسعى لإبرام اتفاق قد يجنب بلاده زيادة حادة في الرسوم الجمركية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بها.

وأيد 414 عضواً في المجلس القرار غير الملزم الذي يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، دون أي أصوات معارضة. ووافق المجلس بالإجماع أيضاً على (قانون تأمين تايوان لعام 2019) الذي يدعم الجزيرة ويحثها على زيادة إنفاقها الدفاعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن القانون يمثل تدخلاً في شؤون بكين الداخلية وإن الصين قدمت بالفعل «احتجاجات شديدة» لواشنطن بشأنه.