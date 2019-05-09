طالبان تقتحم مقر منظمة إغاثة دولية في كابول

المصدر: كابول - أ.ف.ب

اقتحم مسلحون من حركة طالبان الأفغانية مجمعاً تابعاً لمنظمة إغاثة دولية في كابول أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، في وقت شنت قوات الأمن هجوماً مضاداً على المسلحين الذين تمركزوا في مقر المنظمة الإغاثية.

وهز انفجار قوي وسط كابول وحددت الشرطة موقعه أولاً في منطقة تضم العديد من المحلات التجارية ومقار منظمات غير حكومية ومبنى للأمم المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن الانفجار وقع أمام مباني المنظمة غير الحكومية «كاونتربارت انترناشونال» المجاورة لمكتب النائب العام، موضحاً أن تبادلا لإطلاق النار. وبعيد بدء الهجوم، قال رحيمي إن «المهاجمين دخلوا مجمع المنظمة غير الحكومية. طوقت الشرطة المنطقة والعمليات مستمرة». وفي بيان لاحق، قال رحيمي: «انتهى الهجوم الإرهابي على وكالة المساعدة الدولية. قتل جميع المهاجمين». وأوضح أن أربعة مدنيين بينهم امرأة إضافة إلى شرطي قتلوا فيما أصيب 24 آخرون بينهم أجنبي لم تعرف جنسيته.

تبنت طالبان الهجوم. وكتب الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر أن الهجوم استهدف ضرب «كاونتربارت»، المتورطة في نشاطات مضرة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله مايار، في بيان إن تسعة جرحى نقلوا إلى مستشفيات في كابول. وأكد قسم الحالات الطارئة في مستشفى كابول في تغريدة أنه يعالج 15 جريحاً.