ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل

المصدر: (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم تقرير مولر الكامل والأدلة التي تم جمعها إلى الكونغرس، حسبما قال البيت الأبيض.

وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين.

وجاء إعلان اليوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بالازدراء بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.

واتهم البيت الأبيض رئيس اللجنة جيري نادلر بـ"إساءة استغلال السلطة بشكل صارخ". وقال إن طلباته "متهورة وغير قانونية".

وخلال حديث في الكونغرس، قال نادلر إن هناك" واجبا دستوريا للرد" كجزء من مسؤوليات الرقابة لدى المشرعين. ووصف خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "خطوة مأساوية".

