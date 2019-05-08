الشرطة الإندونيسية تحبط مخططات تفجير

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أحبطت إندونيسيا مخططات أعدها عناصر مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ سلسلة من التفجيرات عند الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات هذا الشهر، وفق السلطات.

وقالت الشرطة في الدولة الواقعة في شمال شرق آسيا إنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم في عدة أماكن خلال الأسبوع الماضي، بينها سومطرة وقرب العاصمة جاكرتا.

وتأتي الاعتقالات بعد تفجيرات انتحارية مستوحاة من تنظيم داعش في سريلانكا يوم أحد الفصح الشهر الماضي أودت بحياة 257 شخصا، وفيما تحيي إندونيسيا ذكرى أعنف هجوم إرهابي في سنوات، عندما قتل العشرات في هجمات انتحارية استهدفت كنائس في مايو الماضي.

وقالت السلطات إن المتطرفين المعتقلين عناصر في «جماعة أنصار الدولة» المحلية المتطرفة التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي ونسبت إليها تفجيرات الكنائس الدامية في 22 مايو العام الماضي.