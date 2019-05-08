بومبيو ولافروف يجريان محادثات في سوتشي 14 مايو

المصدر: موسكو - وكالات

قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 مايو الجاري، ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا والبرنامج النووي في كوريا الشمالية.

وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف لا سيما ما يتعلق بالحرب في سوريا وأزمة أوكرانيا والحد من التسلح النووي، بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لاتهامات بالتجسّس ينفي صحتها.

وكان وزير الخارجية الروسي قد أجرى، أول من أمس، محادثات مع نظيره الأمريكي في فنلندا حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثياً وغير مبرر. والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.