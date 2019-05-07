بايدن: ترامب مهرّج

المصدر: واشنطن-أ.ف.ب

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020 جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهزأ دائماً من منافسيه، بأنه «مهرّج».

وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الرد على ترامب الذي يطلق عليه لقب «جو النائم».

وقال هذا المناصر للمرشح الديمقراطي «أريدكم أن تردوا، عندما يطلق عليكم لقباً، يجب أن تعطوه لقباً في المقابل». فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحافي كان موجوداً، «هناك الكثير من الألقاب قد أحب أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرج». ويطلق الملياردير الجمهوري بشكل منتظم ألقاباً على معارضيه. وأكد بايدن أنه لن يتردد في الرد على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.