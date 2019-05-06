إعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول

المصدر: الوكالات

قال ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الاثنين إن المجلس حدد 23 من يونيو موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

وفي وقت سابق قال رجب أوزيل ممثل الحزب الحاكم إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 من مارس.



وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الاثنين، بإعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي فازت بها المعارضة في أواخر مارس الماضي، فيما اعتبر انتكاسة للحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا، رجب أوزيل، إنه ستتم إعادة الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو المقبل.

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل القرار على حسابه بموقع "تويتر"، وفق "رويترز".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان السلطات أن المحققين توصلوا إلى وجود صلة بين مسؤولي الانتخابات في المدينة الأكبر في البلاد، وجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة، ضلوعه بالمحاولة الانقلابية، مؤكدا أنه يدير شبكة من المدارس والمنظمات الخيرية، لكن السلطات التركية صنفت حركته في إطار "المنظمات الارهابية".

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية أن السلطات استجوبت أكثر من 100 مسؤول انتخابي، وجدت صلات بين 43 منهم وجماعة غولن، المصنفة إرهابية في البلاد.