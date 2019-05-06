قائد الطائرة الروسية المنكوبة يكشف أسرار الكارثة

المصدر: ا ف ب

عزا قبطان طائرة ايروفلوت التي اشتعلت فيها النيران مساء الاحد لدى هبوطها الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو ما أسفر عن 41 قتيلا، أسباب الكارثة الى البرق وخزانات الوقود الممتلئة والهبوط العنيف والظروف المناخية الصعبة.

وإذا كانت الظروف الدقيقة لم يُكشف عنها بصورة رسمية بعد، فان الطيار دينيس إفدوكيموف ابلغ وسائل الإعلام الروسية أن الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبرجيت 100، اضطرت إلى القيام بعملية هبوط اضطراري بعدما تعطل عمل بعض الأجهزة بسبب البرق.

وقال الطيار لصحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية "بسبب البرق، فقدنا الاتصال اللاسلكي وانتقلنا الى نظام الحد الأدنى للقيادة (...) أي من دون جهاز كمبيوتر كالمعتاد، ولكن بطريقة مباشرة. انه نظام الطوارئ".

واضاف "تمكنا من استعادة الاتصال عبر تردد الطوارئ، لكنه كان قصيرا وعمل فقط بشكل متقطع (...) استطعنا أن نقول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال".

واوضح الطيار ان النيران اشتعلت في الطائرة بسبب الهبوط العنيف. واضاف ان "السبب هو بالتأكيد أن الخزانات كانت ممتلئة".

وتحدثت المصادر الأولى عن نشوب حريق على متنها، لكن شريط فيديو نُشر بعد ساعات من الحادث، يظهر أن الطائرة تلامس المدرج، ثم تهتز قبل أن تشتعل.

وبعد الهبوط مباشرة، أجلي الركاب بواسطة المزالق في مقدم الطائرة فيما كانت تشتعل بسرعة كبيرة ويتصاعد منها الدخان الأسود.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المسافرين يركضون على مدرج المطار للابتعاد عن الطائرة. بينما يظهر تسجيل آخر من داخل المقصورة محركا محترقا ويسمع صراخ الذعر في الطائرة.

وأبلغ أحد ركاب الطائرة، دميتري كليبوشكين، وكالة ريا نوفوستي أنه شاهد "وميضا أبيض اللون" أثناء الرحلة.

ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا عن بيوتر إيغوروف قوله "كان الهبوط صعبا، وكاد الخوف يفقدنا عقولنا. ارتدت الطائرة على مدرج المطار مثل جندب واشتعلت فيها النيران على الأرض".

وذكرت مصادر في اجهزة الطوارئ لوسائل الإعلام الروسية، انه تم العثور على "الصندوقين الأسودين" للطائرة في مكان الحادث وسلما الى المحققين.

وكان 78 شخصا بالإجمال على متن الطائرة عندما اضطرت للعودة إلى موسكو- شيريميتييفو، بعد دقائق من إقلاعها إلى مورمانسك (شمال)، حيث اعلن الحداد ثلاثة أيام.

واوضحت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا، ان 41 شخصا لقوا مصرعهم. ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى، منهم ثلاثة في حالة خطرة.

وقال مصدر لوكالة تاس الرسمية، ان مواطنا أمريكيا هو من بين القتلى.

وقال المطار في بيان مساء الاحد "أقلعت الرحلة إس.يو-1492 كما كان مقررا في الساعة 18,20 (15,20 ت غ). وبعد الإقلاع، تحدث الطاقم عن حالة غير عادية واتخذ قرار العودة إلى مطار المغادرة". واضاف "في الساعة 18,30، قامت الطائرة بهبوط اضطراري، ثم اندلعت النار".

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث. ووجه الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لأقارب الضحايا، كما ذكر المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف.

وكانت السوخوي سوبرجت 100 أول طائرة مدنية صممتها روسيا بعد الاتحاد السوفييتي للتنافس مع الطائرة امبراير البرازيلية وبومباردييه الكندية، مصدر فخر للبلاد لدى إطلاقها في 2011.

ومع ذلك، تتعرض لانتقادات شديدة، وبالكاد تقنع الشركات خارج السوق الروسية، لأن العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تستثمرها، فضلت تقليل استخدامها او وقفه.

وفي 2012 ارتطمت طائرة سوبرجت كانت تشارك في عرض جوي في إندونيسيا ببركان مما أدى إلى مقتل 45 شخصا كانوا على متنها. وعزت إندونيسيا السبب إلى خطأ ارتكبه الطيار.