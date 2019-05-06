أول تعليق لبوتين على حادث احتراق الطائرة الروسية

المصدر: البيان الالكتروني

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب من طراز "SSJ-100" في موسكو، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأحد: "تم إبلاغ الرئيس بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وجرى إخباره بالحصيلة الأولية للضحايا".

وتابع بيسكوف: "أعطى الرئيس توجيهات ضرورية بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث الجوي، وبتقديم المساعدة الفورية إلى كل المحتاجين إليها".

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الرئيس الروسي "يعرب عن خالص تعازيه لكل ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث".

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية مقتل 41 شخصاً جراء حادث اندلاع حريق بطائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100"، خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.