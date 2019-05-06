13 قتيلاً باحتراق طائرة ركاب روسية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

وصلت حصيلة ضحايا حادث اشتعال النيران بطائرة ركاب روسية بأحد مطارات العاصمة موسكو، أمس، إلى 13 قتيلاً فضلاً عن 6 مصابين، حسبما نقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وكانت الطائرة من طراز «سوخوي سوبرجيت-100»، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعاً بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء كبير منها، حسب قناة روسيا اليوم. وذكر شهود عيان ومصادر بأن بعض الركاب، الذين بلغ عددهم 73 شخصاً بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، كانوا يحاولون الخروج من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وأفادت لقطات مصورة للحادث بأن الحريق أسفر عن احتراق ذيل الطائرة بشكل كامل.