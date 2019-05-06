بومبيو يدعو إلى «رحيل» الروس من فنزويلا

المصدر: واشنطن، موسكو - وكالات

رأى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «الرحيل» من فنزويلا.

وقال الوزير الأمريكي، في تصريح لشبكة «إيه بي سي»: «على الروس الرحيل»، مضيفاً: «كما على جميع الدول التي تتدخل في حق الشعب الفنزويلي في استعادة الديمقراطية، الرحيل أيضاً».

وأوضح أنه ستكون له «محادثات موسعة أكثر» حول الوجود الروسي في فنزويلا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي سيلتقيه «بعد أيام عدة» على هامش اجتماع في فنلندا.

وقال بومبيو أيضاً: «الهدف واضح جداً، نريد أن يرحل الروس والإيرانيون والصينيون والكوبيون».

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، الجمعة، أن فلاديمير بوتين «لا يسعى على الإطلاق إلى التورط في فنزويلا بأكثر من رغبته في رؤية الأمور تتطور إيجابياً»، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين الاثنين.

ورداً على سؤال عمّا قاله ترامب بهذا الإطار، قال بومبيو: «لم أنتبه إلى الإطار الذي جاءت فيه هذه العبارة»، مضيفاً: «الرئيس قالها بشكل واضح، نريد أن يرحل الجميع، وهذا يشمل الروس».

من جهته، دعا لافروف الولايات المتحدة إلى «التخلي عن خططها المتهورة» في فنزويلا. وقال لافروف، في مستهل اجتماع في موسكو مع نظيره الفنزويلي خورخي أريازا: «ندعو الأمريكيين وجميع من يدعمونهم إلى التخلي عن خططهم المتهورة، والتحرك فقط في إطار القانون الدولي». وأضاف: «نشهد حملة غير مسبوقة للولايات المتحدة لإطاحة السلطات الشرعية في فنزويلا»، محذراً من أن محاولات الإطاحة بالحكومة الفنزويلية ستفضي إلى كارثة.

وشكر أريازا لموسكو دعمها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وقال لنظيره الروسي إن «العلاقة بين موسكو وكراكاس باتت تنطوي على مدلول أكبر، ليس بالنسبة إلى بلدينا فقط، بل بالنسبة إلى العالم أيضاً».