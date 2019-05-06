82 % من المحافظين يرغبون في استقالة ماي

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، أن 82 بالمئة من أعضاء حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي يريدون منها أن تقدم استقالتها، بينما أعرب سوى 16 بالمئة عن الرغبة في بقائها.

وقال موقع «كونسيرفتيف هوم» الالكتروني للأخبار السياسية إنه أجرى مقابلات مع حوالي 1500 عضو بالحزب في أعقاب «أسوأ نتائج انتخابات محلية للمحافظين منذ أكثر من 20 عاماً».

وخسر الحزب حوالي 1300 مقعد من أكثر من 4 آلاف مقعد في انتخابات المجالس المحلية في معظم مناطق إنجلترا الأسبوع الماضي.

كتب محرر الموقع بول جودمان: «لذا، فإن نتيجة (الاستطلاع) ربما لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى أداء حزب المحافظين السيئ يوم الخميس الماضي والتراجع في دعم الأعضاء لسياسة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وقال جودمان: «لكننا نأمل، على الرغم من ذلك، أن يدرك النواب المحافظون (الأعضاء في البرلمان) بذلك والعمل عليه».