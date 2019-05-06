ترامب يرفع الجمارك على الصين من 10 % إلى 25 %

المصدر: واشنطن ــ د ب أ

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر «تويتر»، أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% التي كانت تدفعها الصين على بضائع بقيمة 200 مليار دولار سترتفع إلى 25% اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وأن المحادثات حول صفقة تجارية تمضي ببطء شديد.

وذكر ترامب: «كانت الصين تدفع رسوماً للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أشهر بنسبة 25% على 50 مليار دولار من سلع التكنولوجيا المتقدمة، ورسوماً بنسبة 10% على 200 مليار دولار من السلع الأخرى. وهذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية الكبيرة. سترتفع نسبة الـ10% إلى 25% يوم الجمعة».

وأضاف: «ما زال (ما قيمته 325 مليار دولار) من البضائع الإضافية التي ترسلها الصين إلينا غير خاضعة للضريبة، ولكن سيتم فرض ضريبة عليها في وقت قريب، بمعدل 25%. لم يكن للرسوم المدفوعة للولايات المتحدة الأمريكية تأثير يذكر في تكلفة المنتجات، ومعظمها تتحمله الصين. تستمر (محادثات) الاتفاق التجاري مع الصين، ولكن ببطء شديد، حيث يحاولون إعادة التفاوض. كلا!».