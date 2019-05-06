زعيمة حزب ميركل تدعو إلى التصدي لمناوءة الوحدة الأوروبية

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت إنجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى تعزيز التصدي للقوى المناوئة للوحدة الأوروبية، خلال انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها بعد ثلاثة أسابيع.

وخلال ندوة لمبادرة «نبض أوروبا»، قالت كرامب-كارنباور، أمام مئات المستمعين في برلين أمس، إن المهم هو دعم القيم الأوروبية والدفاع عن أوروبا بأفضل الطرق. وأضافت: «كلما زادت حماستنا في إدارة هذا النقاش في تيار الوسط، قل الإصغاء لأعداء أوروبا من الشعبويين».

وتابعت كرامب-كارنباور أنها ترغب في إقامة أوروبا تكون أقوى ديمقراطياً وذات برلمان قادر على قول المزيد. من ناحية أخرى، طالبت كرامب-كارنباور بحصر الوظائف القيادية في أوروبا على أبرز المرشحين لبرلمان أوروبا، «لا أن يتم الاستحواذ عليه مرة أخرى من رؤساء ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي».