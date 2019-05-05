سوثيدا تيدجاي.. من مضيفة طيران إلى ملكة تايلند

المصدر: البيان الإلكتروني

أقيمت في تايلند الأسبوع الماضي مراسم زواج عاهل تايلند، ماها فاجيرالونجكورن، والمسؤولة رفيعة المستوى في فريقه الأمني، سوثيدا تيدجاي، كي تتوج هذه المرأة كملكة جديدة للبلاد.

وتعد هذه الخطوة التي أحدثت صدى واسعا داخل البلاد وخارجها إنجازا شبه مستحيل بالنسبة للسيدة التي بدأت سيرتها الاحترافية بالعمل مضيفة في شركة طيران.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، لا تعلم وسائل الإعلام إلا تفاصيل قليلة عن الحياة الشخصية للملكة الجديدة، ومن المعروف أنها ولدت في عام 1978 وتخرجت عام 2000 كخبيرة في مجال فنون الاتصال في جامعة رقاد السيدة العذراء الكاثوليكية الخاصة بالعاصمة بانكوك، والتي تكلف الدراسة فيها 40 ألف دولار سنويا.

وبعد ذلك ، عملت سوثيدا مضيفة في شركة الخطوط الجوية الدولية التايلندية، ويعتقد أنها التقت في تلك الفترة زوجها المستقبلي الذي كان أميرا حينئذ، وهو طيار محترف وقاد أحيانا طائرات للشركة.

وفي عام 2010 انضمت سوثيدا إلى صفوف الجيش التايلندي برتبة ملازم ثاني، وحققت التدرج الوظيفي السريع في هذا السبيل، إذ حصلت بعد عامين على "وسام الفيل الأبيض" لـ"مسؤوليتها وولائها وتضحياتها وإخلاصها والتزامها"، وكانت حينئذ برتبة مقدم.

وتسربت إلى وسائل الإعلام من حين إلى آخر صور نادرة تظهر سوثيدا مع الأمير فاجيرالنجكورن، ولم يعترف الإعلام الرسمي بوجود أي علاقات شخصية بينهما.

وفي عام 2016 نشرت وسائل الإعلام صورة تظهر الأمير مع "سيدة قلبه"، أثناء صعوده إلى طائرة في ألمانيا.

وفي هذه الفترة تقريبا وصفت وسائل الإعلام الأجنبية سوثيدا بأنها "قرينة الأمير".

وبعد وفاة الملك بوميبول أدولياديج في أكتوبر عام 2016، عيّن فاجيرالونجكورن، ابنه الوحيد، سوثيدا لمنصب قائد وحدة العمليات الخاصة في الحرس الملكي برتبة جنرال.

وفي يونيو العام اللاحق تولت السيدة منصب قائد الإدارة الملكية للضباط المعاونين بالنيابة، وفي أكتوبر منح لها وسام "تشولا تشوم كلاو" من الدرجة الأولى، وهو وسام يمنح لأفراد العائلة الحاكمة والزعماء الأجانب وأعضاء الحكومات الأجنبية.

وفي الشهر نفسه ظهرت سوثيدا إلى جانب الملك الجديد في عرض عسكري أقيم بمناسبة مراسم حرق جثة الملك الأب الراحل.

وفي 1 مايو العام الجاري، أعلن الملك رسميا أنه قد تزوج من سوثيدا، ثم أقيم حفل زفاف تقليدي الأسبوع الماضي، كي تصبح سوثيدا زوجة للعاهل وملكة للبلاد.