ترجيح إمكانية التوصل لاتفاق بشأن «بريكست» في بريطانيا

المصدر: لندن ـ وكالات

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أنه يرى بارقة أمل في أن حزب المحافظين يمكنه التوصل لتوافق بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» مع حزب العمال المعارض لكنه لا يعتقد أن اقتراح حزب العمال المتعلق بالاتحاد الجمركي حل طويل الأمد.

وقال «بارقة الأمل التي لدينا في هذا الوضع هي أن الناخبين الأساسيين لحزب المحافظين وحزب العمال يريدون تنظيم الخروج من الاتحاد وسيشعرون بغضب بالغ تجاه الحزب الذي صوتوا لصالحه إذا أجريت انتخابات عامة جديدة بدون تنفيذ الانفصال». وقال وزير الصحة مات هانكوك إن حزب المحافظين ينبغي أن يكون منفتحاً بشأن التوصل لتوافق مع حزب العمال المعارض من أجل تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب خسائر فادحة في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الخميس.