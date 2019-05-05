ترامب: واثق أن كيم جونغ أون لن يخلف وعده

المصدر: عواصم-وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «لن يخلف وعده»، بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونغيانغ أطلقت صواريخ فوق البحر.

وكتب في تغريدة «أي شيء في هذا العالم المثير للاهتمام أمر ممكن، لكنني أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئاً لوضع حد لها». وأضاف «إنه يعرف أيضاً أنني معه، ولا يريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق».

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي، في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017، مع تصعيدها الضغط على واشنطن، بعد فشل قمة نووية. وقال مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً قصير المدى من مدينة ونسان. وقال المكتب إنه يجري تحليلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في ما بعد، إن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومتراً و200 كيلومتر.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في نوفمبر 2017، قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية، وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونغ أون، بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك. ويأتي إطلاق الصاروخ، بعد اختبار كوريا الشمالية لما وصفته بنظام للأسلحة التكتيكية، كما أن إطلاق الصاروخ يزيد من الضغط الذي تمارسه كوريا الشمالية على واشنطن، في محادثات إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.