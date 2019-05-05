إيران: سنواصل التخصيب رغم العقوبات الأمريكية

المصدر: طهران - وكالات

في تعنّت إيراني جديد إزاء القرارات الدولية، أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات اليورانيوم الإيراني المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي بشكل محدود.

ووفقاً لوكالة «ايسنا»، أكد لاريجاني، في كلمة، أن بلاده ستكون قادرة على إنتاج الماء الثقيل من أجل التخصيب، موضحاً أن طهران «لم ترتكب أي مخالفات وفقاً للاتفاق النووي»، وفق تعبيره.

وأضاف: «سنقوم بالتخصيب سواء سمحوا به أم لا».

وقال رئيس البرلمان الإيراني إن جزءاً من الضغط الاقتصادي على إيران يتمثل في حظر صادرات التصدير خاصة النفط، وهو ما أثر سلباً في إرادة المجتمع الدولي صوب إيران بسبب النفوذ الأمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.