استعادة قاعدة استولت عليها «بوكو حرام» ساعات في نيجيريا

المصدر: أبوجا-أ.ف.ب

استولى عناصر جماعة «بوكو حرام» المتشددة ساعات على قاعدة عسكرية في شمال شرقي نيجيريا قبل أن يتم طردهم لاحقاً، بعد أيام من شنها هجوماً أوقع خمسة قتلى عسكريين وتسببت باختفاء 30 آخرين.

واقتحم مقاتلون في الجماعة الموالية لـ«تنظيم داعش في غربي أفريقيا» الليلة قبل الماضية القاعدة العسكرية الواقعة في بلدة ماجوميري على بعد 50 كيلومتراً من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري. وسيطر المقاتلون على القاعدة ساعات وتمكنوا من نقل أسلحة خارجها قبل طردهم. وقال ضابط «طرد الإرهابيون جنوداً من القاعدة بعد قتال حاد».

وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه «خسرنا أسلحة ومعدات ولكن لم يتضح ما إذا كان هناك أي خسائر بشرية». ووصل المتشددون إلى البلدة واشتبكوا مع الجنود نحو ساعة وفق ما قال زعيم قوات محلية اسمه غريما كاكا.