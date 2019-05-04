بالفيديو.. فنزويلا إلى أين؟

المصدر: البيان الالكتروني

طلب نيكولاس مادورو هذا الأربعاء في أكاديمية عسكرية في كاراكاس نزع سلاح "الخونة والمتآمرين في الانقلاب" وفق تعبيره، وقام بتجنيد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، و طالبها بالطاعة والتماسك واتهم المعارضة بالرغبة في إثارة حرب أهلية، قائلا في ذلك:"هم يحاولون سلك نهج العنف والاقتتال، يريدون أن يرفع إخوة البلد الواحد السلاح في وجه بعض هذه هي خطتهم المدمرة".

وتزداد وتيرة العنف في البلاد، حيث تعرض منزل زعيم المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز، الذي هرب يوم الأربعاء عندما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 13 عامًا، إلى مداهمة وسرقة من قبل العديد من الأشخاص الذين حدد العديد من الشهود أنهم أعضاء في المخابرات الوطنية البوليفارية، بحسب "يورونيوز".

و تقول سوت ليليان تينتوري، زوجة ليوبولدو لوبيز: "إنهم جبناء لدرجة أنهم يأتون بالأسلحة، لكنهم يخشون من الكلاب ويتسللون من الخلف مثل سائقي المتاجر. لا أعرف ما الذي كانوا يبحثون عنه. لقد عرفوا أن ليوبولدو لم يكن في هذا المنزل".

تعاني فنزويلا من توتر سياسي كبير منذ يناير الماضي، عندما أضاف مادورو فترة جديدة مدتها 6 سنوات لا تعترف بها المعارضة وجزء من المجتمع الدولي، وأعلن رئيس البرلمان خوان غايدو حكومة مؤقتة دعمتها من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتعيش البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، والتي تولد احتجاجات يومية لإدانة النقص الحاد في الغذاء والدواء وتوفير الخدمات العامة.