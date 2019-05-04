اعتقال خلية داعشية في المغرب

المصدر: الرباط- أ.ف.ب

أعلنت السلطات المغربية اعتقال خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة شمال المملكة، لافتة إلى أنها تضم ثمانية أشخاص كانوا يعدون «لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية».

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن أفراد الخلية تراوح أعمارهم بين 20 و31 عاماً، وقد «انخرطوا في الدعاية والترويج لتنظيم داعش الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة».

وأضاف أن «هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار داعش وبذلات شبه عسكرية». وتأتي هذه العملية بعد أربعة أشهر ونصف شهر من اغتيال سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب بأيدي موالين للتنظيم المتطرف. وتم توقيف 24 شخصاً على صلة بهذه الجريمة بدأت محاكمتهم أول من أمس.