إدانة أمريكية للقمع الإيراني للحقوقيات

المصدر: وكالات

هاجم فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الأحكام الصادرة بحق ناشطات إيرانيات تظاهرن ضد «الحجاب الإلزامي» في البلاد.

ونقل موقع «سي إن إن» عن الفريق في تعليق على صور نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «وقد تم الحكم على ويدا موحدي بشكل غير عادل بالسجن لمدة عام بسبب مظاهراتها ضد الحجاب الإلزامي، وهي التي أصبحت رمزاً للمظاهرات ضد النظام في مختلف أنحاء إيران العام الماضي واشتهرت بلقب»فتاة شارع انقلاب«، كما حُكم على إحداهن بالسجن 20 عاماً بسبب التظاهر سلمياً ضد الحجاب».

وفي تغريدة منفصلة قال الفريق: «تدين الولايات المتحدة بشدة حملة القمع المتزايدة التي يقوم بها النظام الإيراني ضد الناشطات المطالبات بحقوق الإنسان».