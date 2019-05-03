ملك تايلاند يتزوج حارسته ويعيّنها ملكة

المصدر: بانكوك - وكالات

عيّن ملك تايلاند ماها فاجيرونغكورن، الذي سيتم تتويجه رسمياً غداً، حارسته الشخصية وقرينته الجديدة ملكةً للبلاد.

وأعلن، الأربعاء الماضي، في الجريدة الرسمية «رويال غازيت»، أن سوثيدا فاجيرونغكورن نا أيوديا تزوجت قانوناً الملك (66 عاماً)، وهي الآن الملكة سوثيدا، وعلى الرغم من أنها في دائرة الضوء منذ نحو ثلاث سنوات، فإن المعلومات الرسمية عنها قليلة.

ووفق تسريبات، فإنها تبلغ من العمر 40 عاماً، وعملت سابقاً مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلاندية. وانضمت إلى حرس القصر في عام 2014، وعُيّنت قائدة وحدة الحراسة الشخصية للملك، وهي حالياً برتبة جنرال. وأصبح فاجيرونغكورن، الذي تزوّج ثلاث مرات من قبل، ملكاً بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج في أكتوبر 2016.

وأصبحت تايلاند دولة ملكية دستورية منذ عام 1932، لكن العائلة المالكة لا تزال تتمتع بالولاء والقوة والثروة في البلاد، فيما تحمي الملك من الانتقاد مجموعة من أكثر القوانين تشدداً في العالم.