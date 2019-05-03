أوكرانيا: لا يربطنا مع روسيا سوى الحدود

المصدر: كييف - د.ب.أ

حطم الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي أمس الآمال بشأن التقارب بين بلاده وروسيا، قائلاً إن الدولتين لا يربطهما سوى الحدود المشتركة.

وقال زيلينسكي: «فكرت في وجود الكثير بين أوكرانيا وروسيا.. ولكن الحقيقة اليوم أنه بعد ضم القرم والعداء في دونباس، لا يوجد سوى شيء واحد متبقٍ مشترك بيننا وهو الحدود الرسمية».

وفي بيان صحافي، قال زيلينسكي إن الحظر الذي تفرضه روسيا على شحنات الوقود إلى أوكرانيا، وتدابيرها لإصدار جوازات سفر روسية للمقيمين في أجزاء من شرق أوكرانيا واحتجاز مواطنين أوكرانيين لا يحسن العلاقات بين الدولتين على الإطلاق.

وأوائل الأسبوع الجاري، جرى إعلان زيلينسكي رسميا رئيسا جديدا للبلاد بعدما فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو الشهر الماضي.

وقد فاز زيلينسكي(41 عاماً) بـ 22. 73 % من الأصوات، حيث صوت لصالحه 5. 13 مليوناً، وهي أفضل نتيجة لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في تاريخ البلاد. ويجب أن يؤدي زيلينسكي اليمين الدستورية في الثاني من يونيو المقبل. وحاز بوروشينكو على 45. 24 % من الأصوات، بواقع 5. 4 ملايين صوت. وبلغت نسبة الأصوات الباطلة أكثر من 2%، في حين بلغت نسبة المشاركة 37. 61٪.