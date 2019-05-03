أردوغان يبحث إلغاء انتخابات إسطنبول

المصدر: أنقرة-وكالات

فتح الادعاء التركي،أمس، 32 تحقيقاً في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول، وخسرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وذكرت «الأناضول» التركية أن الادعاء استدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم. وبدا أن أردوغان وحزبه لم يتقبلوا بعد فكرة خسارتهم في الانتخابات، التي جرت أواخر مارس الماضي، فحاولوا بشتى الطرق إعادتها.

ودعا الحزب إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول كما قدم طعن بها مرتين، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد، وقال الحزب مبرراً: «آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم في إسطنبول رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة». وأظهرت النتائج الأولية وعمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيس، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة. وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد 17 يوماً من الاعتراضات وإعادة الفرز.