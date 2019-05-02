الكشف عن هويات منفذي هجمات سريلانكا

المصدر: البيان الالكتروني

بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصاً في سريلانكا، كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي الهجمات.

وحددت أجهزة الأمن السريلانكية هويات المنفذين التسعة، الذين شنو هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد عيد القيامة.

وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات الإرهابيين التسعة ستتم مصادرتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكانت تفجيرات دامية في 21 أبريل على فنادق وكنائس في سريلانكا قد أسفرت عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان غوناسيكيرا، الأربعاء، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطان بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم نفذه واحد من الإرهابيين، باستثناء ذلك الذي استهدف فندق شانغريلا، حيث نفذ شخصان هجومين داخل الفندق، أحدهما زهران هاشم.

ويعتقد أن زهران هاشم هو قائد جماعة إرهابية محلية هي المسؤولة عن الهجمات التي تبنى تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عنها.

ويقود هاشم تنظيم جماعة التوحيد الوطنية المحظورة.

وبحسب الشرطة، فقد نفذ زهران هاشم ورفيقه إلهام أحمد محمد إبراهيم الهجومين في فندق شانغريلا.

وإلهام هو الشقيق الأكبر لإنشاف أحمد، الذي قام بتنفيذ الهجوم الذي استهدف فندق سينامون الكبير، المجاور لشانغريلا، بحسب "سكاي نيوز عربية".