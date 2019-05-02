تركيا تعتقل 127 شخصاً في تظاهرات عيد العمال

المصدر: عواصم - وكالات

قالت شرطة إسطنبول، إنها اعتقلت 127 شخصاً، أمس، لمحاولتهم تنظيم تظاهرات في أجزاء مختلفة من المدينة احتفالاً بعيد العمال. وطوقت الشرطة ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، لكن مجموعات صغيرة من المتظاهرين تمكنت من التجمع فيه.

وردد المتظاهرون هتافات منها «الميادين ملك للناس، لا يمكن إغلاقها، ويعيش الأول من مايو»، بينما دفعتهم الشرطة بعيداً وغطت أفواههم لمنعهم من الهتاف. وقال صحافيون، إنّ المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة، مشيرين إلى أنّ عدة آلاف آخرين تمكنوا من حضور تظاهرة مرخصة في حي باكيركوي، بمن فيهم أعضاء في اتحادات العمال وأحزاب المعارضة السياسية.

وصرح أحد المشاركين في تظاهرة باكيركوي مصطفى جوميرت: «تركيا تشهد نقطة تحول، التغيير بدأ، 1 مايو هذا سيكون أكثر جمالاً، من الواضح أن هذا نتيجة للانتخابات». إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 200 شخص، خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين احتشدوا في العاصمة باريس بمناسبة يوم العمال. كما قال شهود وجماعة معنية بمراقبة حقوق الإنسان، إن قوات الشرطة والحرس الوطني في روسيا اعتقلت أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات عيد العمال.