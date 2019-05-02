الإمبراطور ناروهيتو يعتلي رسمياً عرش اليابان

المصدر: طوكيو - وكالات

اعتلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم أمس، غداة تخلّي والده عن العرش. وأصبح ناروهيتو رسمياً الإمبراطور الـ126 لليابان، إذ تعهّد بأن يكون رمزاً للأمة ووحدة الشعب.

قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو، أمس، إنه سوف يضطلع بمسؤوليته، بصفته «رمزاً للدولة ووحدة شعب اليابان»، في الوقت الذي تبدأ فيه بلاده عهداً جديداً.

وأضاف، في أول خطاب له بعد توليه العرش: «سوف أتصرف وفقاً للدستور، وأضطلع بمسؤوليتي بوصفي رمزاً للدولة ووحدة شعب اليابان، مع توجيه اهتمامي دائماً إلى الشعب والوقوف معه». ويأتي خطاب الملك بعد يوم من تخلّي والده أكيهيتو عن العرش، لينتهي حكمه الذي استمر 30 عاماً بأول تنازل عن العرش منذ 202 عام.

وعلى الرغم من أن ناروهيتو (59 عاماً) خلف والده فعلياً، أول من أمس، فإن صعوده إلى عرش الأقحوان أصبح رسمياً أمس، ولم تتمكن زوجته وغيرها من نساء العائلة الإمبراطورية من حضور الجزء الأول من هذه المراسم.

وقال الإمبراطور ناروهيتو إن أكيهيتو، الذي أصبح الآن إمبراطوراً شرفياً، «أدى واجباته بالكامل أكثر من 30 عاماً، كما صلى من أجل السلام والسعادة لشعوب العالم، وفي جميع الأوقات تشارك أفراح وأحزان المواطنين. لقد أظهر تعاطفاً عميقاً من خلال توجهاته».

وحضر المراسم رئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء الحكومة. وعبّر ناروهيتو، وهو أول إمبراطور لليابان يولد بعد الحرب العالمية الثانية وأول إمبراطور يتولى تربيته والداه فقط، عن امتنانه، وقال إنه يستشعر مهابة الموقف عندما يفكر في الأعباء التي ستُلقى على عاتقه.

وقال ناروهيتو، الذي كان يرتدي سترة رسمية تزينها عدة ميداليات كبيرة بينما تعلو وجهه ابتسامة صغيرة: «أتعهد بأن أفكر دوماً في الشعب وأكون قريباً منه»، وأضاف في قاعة الصنوبر في القصر الإمبراطوري: «أتمني من كل قلبي السعادة للشعب والمزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام العالمي». وقد أصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ126 لليابان، وسوف يتمكن المواطنون من رؤية الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وأفراد الأسرة الإمبراطورية السبت المقبل، عندما يظهرون في شرفة القصر الملكي. يشار إلى أن دستور اليابان ينص على أن الإمبراطور الياباني يمثل «رمزاً للدولة ووحدة الشعب»، وليس له أي سلطة سياسية.