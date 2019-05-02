إقالة وزير الدفاع البريطاني

المصدر: لندن - د.ب.أ

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير الدفاع جافين ويليامسون من منصبه، أمس، على خلفية مزاعم بأنه سرّب معلومات خاصة بمناقشات تتعلق بالأمن القومي بشأن المشاركة المحتملة لشركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات في شبكة الجيل الخامس بالمملكة المتحدة.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «طلبت رئيسة الوزراء، هذا المساء، من جافين ويليامسون أن يغادر الحكومة، بعد أن فقدت الثقة بقدرته على تأدية دوره وزيراً للدفاع وعضواً في حكومتها». وأضاف الناطق أن قرار ماي جاء نتيجة سلوك ويليامسون المتعلق بالتحقيق في ملابسات الكشف غير المصرّح به لمعلومات خاصة باجتماع لمجلس الأمن القومي. ونشرت الحكومة البريطانية رسالة من ماي إلى ويليامسون، أخبرته فيها أنه لم يتم تحديد أي رواية أخرى موثوقة من الأحداث لتفسير هذا التسريب.