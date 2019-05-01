الامبراطور ناروهيتو يعتلي عرش اليابان رسميا

المصدر: وكالات

اعتلى امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم الأربعاء غداة تخلّي والده عن العرش.

وأصبح ناروهيتو رسمياً الامبراطور الـ126 لليابان اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، لكنّه خلال الاحتفال الرسمي القصير الذي استمرّ ستّ دقائق فقط تسلّم الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الشرعية على حكمه.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش أمس الثلاثاء في مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني وقال إنه عمل من أجل السلام.

ورغم أن ناروهيتو (59 عاما) خلف والده فعليا بعد انقضاء يوم الثلاثاء وحلول يوم الأربعاء، إلا أن صعوده إلى عرش الأقحوان سيصبح رسميا مع مراسم تقام في منتصف نهار اليوم.

وقال ناروهيتو، وهو أول إمبراطور لليابان يولد بعد الحرب العالمية وأول إمبراطور يتولى تربيته والداه فقط، في عيد ميلاده في فبراير شباط الماضي إن خلافته لوالده تجعله "رصينا".

وبالنظر إلى خلفية ناروهيتو وزوجته ماساكو، وهي دبلوماسية سابقة عمرها 55 عاما، تشمل خبرة طويلة في الدراسة والعيش في الخارج، فإن الآمال كبيرة في أنهما قد يكونان أكثر انفتاحا على العالم وأقرب إلى حياة كثير من اليابانيين.

وآخر انتقال للعرش في اليابان في عام 1989 حدث أثناء تشييع الإمبراطور هيروهيتو، والد أكيهيتو.

لكن الأجواء أكثر بهجة هذه المرة.

في المرحلة الأولى لمراسم نقل الخلافة، سيضع أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى جانب حقائب تحتوي على اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان - سيف وجوهرة - على مكاتب أمام الإمبراطور الجديد كبرهان على اننقال صحيح للخلافة.

وسيحضر المراسم مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة الملكية البالغين وممثلين من الأفرع الثلاثة للحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء حكومته.

ولن يحضر الإمبراطور السابق أكيهيتو وزوجته ميتشيكو المراسم. وبعد ذلك ستدخل أميرات الأسرة الملكية القاعة وسيلقي ناروهيتو أول كلمة كإمبراطور. وسيجرى تتويجه في أكتوبر تشرين الأول القادم في مراسم أكبر تحضرها شخصيات رفيعة من اليابان والعالم.