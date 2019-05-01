شرطة نيوزيلندا تستنفر بسبب قنبلة

المصدر: ويلينغتون - رويترز

قالت الشرطة النيوزيلندا، أمس، إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، وطلبت من الناس تجنب المنطقة. ورفضت الشرطة التعليق على طبيعة الحادث الذي وقع في منطقة فيليبستاون بالمدينة على الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في سانت جون إن سيارة إسعاف كانت في وضع الاستعداد في مكان الحادث بناءً على طلب الشرطة، ولكنها لم تعالج أي مرضى. وقالت صحيفة نيوزيلاند هيرالد إن الشرطة استدعيت بسبب تهديدات بوجود عبوة ناسفة، وتم إجلاء السكان من المنازل القريبة. ورفضت متحدثة باسم الشرطة التعليق على تقرير هيرالد عن تهديد محتمل بوجود قنبلة، غير أن الشرطة ذكرت بعد ذلك أنها قبضت على رجل بعد ورود تقارير عن وجود قنبلة في كنيسة.