كوريا الشمالية تحذر واشنطن من عواقب غير مرغوب فيها

المصدر: وكالات

حذرت مسؤولة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة من "عواقب غير مرغوب فيها" إذا لم تغير موقفها بشأن كيفية تحقيق نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، حسبما قالت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الثلاثاء.

وتوقفت المحادثات بين البلدين بعدما فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط رئيسية لنزع الأسلحة النووية في قمة عقدت بينهما في هانوي في فبراير الماضي.

واتهم كيم واشنطن بالعمل بـ"سوء نية" في الاجتماع الثاني مع ترامب.

وترغب واشنطن في أن تتخلى بيونجيانج عن أسلحتها النووية بينما تسعى كوريا الشمالية إلى رفع العقوبات الدولية التي تضر باقتصادها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام كورية شمالية قولها إن نائبة وزير الخارجية " تشوي سون هو " قالت الثلاثاء إن بيونغ يانغ ستتمكن من تنفيذ نزع الأسلحة النووية فقط "عندما تغير الولايات المتحدة طريقتها الحالية في الحساب وتعيد تحديد موقفها".

وأضافت تشوي إن كوريا الشمالية ترغب في رؤية تغير في السياسة الأمريكية بحلول نهاية العام الحالى .

وجاءت تصريحات المسؤولة الكورية الشمالية بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تليفزيونية إن واشنطن يمكن أن "تغير مساراتها" إذا فشلت المحادثات مع بيونغ يانغ.