الإمبراطور أكيهيتو ترك إرثاً من المصالحة والسلام

المصدر: ترجمة ــ عمر حرزالله

تخلى اليوم الثلاثاء الإمبراطور أكيهيتو رسمياً عن عرش الأقحوان في أول تنازل إمبراطوري يحدث في اليابان منذ أكثر من قرنين. ويحل مكانه ابنه ناروهيتو. ومع هذا الانتقال الإمبراطوري، يأتي عصر جديد يسمى "ريوا" - تُترجم رسميًا إلى اللغة الإنجليزية من قبل الحكومة اليابانية على أنها "وئام جميل".

وسيبدأ عصر الريوا مع انتهاء عصر الهيسي الحالي (بمعنى "تحقيق السلام"). وكان هناك بالفعل نقاش حول معنى اسم العصر الجديد. وقالت الحكومة اليابانية إنه مشتق من قصيدة ظهرت في مانيشو في القرن الثامن تشير إلى جمال أزهار البرقوق الناشئة بعد فصل الشتاء البارد. ومعناه المعاصر، من ناحية أخرى، يمكن تفسيره بطريقة مختلفة إلى حد ما، فالحرف الثاني غير مثير للجدل نسبيًا ويعني "السلام" أو "الوئام"، ويشير تاريخيا أيضًا إلى اليابان نفسها، مثل كلمة "واشوكو" على سبيل المثال، والتي تعني الطعام الياباني.

ومع ذلك، هذا المعنى أكثر إثارة للجدل. ففي حين أن الشخصية، منذ قرون، يشار إليها عادةً بالميمونة، فإن الاستخدام المعاصر يكون دائمًا في سياق الأوامر التي يتم إصدارها. وهكذا، فإن "ريوا" تنتج معنى على غرار "ترتيب الوئام"، أو "قيادة السلام".

وليس من الصعب أن نرى كيف قد يجد بعضهم هذا المعنى مؤسفًا، بالنظر إلى الحساسيات في المنطقة لتاريخ اليابان في النصف الأول من القرن العشرين. وهذا هو الحال بشكل خاص في ضوء ميل رئيس الوزراء شينزو آبي المعروف إلى التحريف التاريخي.

ومع ذلك، فإن أكثر ما يعنيه هذا المعنى البديل هو الدور الذي لعبته العائلة الإمبراطورية - وخاصة أكيهيتو نفسه - في العقود الأخيرة، سعيًا للتكفير عن ماضي اليابان. وفي حين أن الإمبراطور الياباني - مثل معظم الملوك الدستوريين - ممنوع من المشاركة المباشرة في السياسة، وبالتالي، يجب عليه الامتناع عن التصريحات العلنية التي قد تعتبر غير لائقة، ولكنه حاول في الإيماءات والكلمات الصغيرة التعبير عن عزمه الواضح على تعزيز قضية المصالحة في شرق آسيا.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الزعماء السياسيون اليابانيون، خاصة آبي نفسه، وضع حد لما يرون أنه نظرة ماسوشية لتاريخ اليابان، سعى أكيهيتو إلى الحفاظ على ذاكرة هذا التاريخ على قيد الحياة، ومواصلة شعور اليابان بالندم والتوبة.

وفي حفل تأبين العام الماضي لقتلى الحرب - الذي يقام سنويًا في اليابان في 15 أغسطس، مع انتهاء الحرب العالمية الثانية - تحدث الإمبراطور أكيهيتو هو وآبي بهذه المناسبة. وبينما اتهم آبي بالتلميح إلى حد ما حول هذه القضية، تحدث أكيهيتو صراحة عن "ندمه العميق" على العدوان الياباني وقت الحرب.

في عام 2001، وقبل استضافة مباريات كأس العالم بشكل مشترك بين اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية، تحدث أكيهيتو إلى المراسلين حول "القرابة" الخاصة لعائلته مع كوريا. بينما أشير في سجلات اليابان التاريخية أنه منذ أكثر من ألف عام، اختلطت بالفعل سلالات الأسرة الإمبراطورية اليابانية وحكام مملكة كورية القديمة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد أفراد العائلة المالكة علنًا بذلك.

قد يرى البعض هذا لفتة صغيرة، لكنها فاجأت الكثيرين في ذلك الوقت. كان اليمينيون المحافظون في اليابان منزعجين بالقدر نفسه، في حين سُر الكثير من الكوريين الجنوبيين بكلمات الإمبراطور.

وكان هذا أيضًا جزءًا من نمط السلوك الذي اشتهر به أكيهيتو - من الود اللطيف والأمل في إعادة بناء الصداقة بين الشعوب التي لديها الكثير من القواسم المشتركة، على الرغم من التاريخ الصعب من الحروب التي مرت بها تلك البلدان.

وكانت مثل هذه الأعمال الصغيرة، في أغلب الأحيان، كل ما يمكن للإمبراطور فعله لإظهار مشاعره الداخلية، بالنظر إلى القيود الدستورية المفروضة عليه. لقد كان هذا دورًا جديدًا تمامًا قام به أكيهيتو لنفسه في بيئة سياسية محافظة كانت معادية في بعض الأحيان لنهجه.

وبالنظر إلى تلك البيئة المحافظة، فإن التوازن المرتكز على التكفير عن الماضي كان بالتأكيد ضروريا للغاية للقيام بهذا الدور، لذلك، فإن أكيهيتو يستحق الكثير من الثناء.

وستكون هذه الرغبة في المصالحة والتكفير العميق من جانب بلده هي الإرث الدائم لإمبراطور هيسي، كما سيُعرف بعد انتهاء فترة حكمه. ولا يمكن إلا أن نأمل أن تقتدي الأجيال المقبلة في اليابان بالمثال الذي وضعه، ولا تسمح للماضي بتشكيل حاجز أمام التعاون والصداقة بين الشعوب في المستقبل.